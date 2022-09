Arnaud Bodart : "On retrouve le Standard qu’on connaît non ?"

Il n’y a pas eu photo ce dimanche soir dans le cadre du choc de la 9e journée de Pro League. Le Standard a battu Bruges 3-0, à la plus grande joie des fans liégeois et des joueurs de Ronny Deila.

"C’est incroyable" explique Noé Dussenne au micro d’Eleven à la fin de la rencontre. "Les supporters ont fait un superbe tifo avant le match. Cela nous a boostés. On a gagné d’une très belle manière. On est en bonne route. C’est un bon process. On est à 12 points sur 12."

"On retrouve le Standard qu’on connaît non ?" analyse de son côté Arnaud Bodart. "Ça fait extrêmement du bien : une 4e victoire d’affilée, continuons ! Les Ultras ont fait un super tifo. On l’a rendu sur le terrain. C’est une soirée parfaite."

"Est-ce que c’est notre prestation la plus aboutie ? Je ne sais pas" ajoute le gardien du Standard. "Je sais qu’on a bien joué au foot en 1e période. On a eu plus de difficultés en 2e période mais on a bien géré. On savait qu’on devait construire de l’arrière proprement."

"La dynamique est très bonne" termine le dernier rempart liégeois. "La trêve va couper cela malheureusement. On va se reposer et réattaquer juste après."