Arnaud Bodart : "On concède peu de buts, je suis fier de ce que fait l’équipe"

Ce choc face au Club était aussi synonyme de retrouvailles avec Rony Deila qui a quitté Sclessin cet été. Pas une source de motivation selon Bodart. "On devait en faire abstraction. On a eu une bonne discussion cette semaine. Ça ne sert à rien de vouloir surjouer. Il fallait rester focus sur ce qu’on avait à faire. Quand on surjoue, c’est là qu’on commet des erreurs. Cela ne servait à rien d’aller chercher cette énergie supplémentaire qui aurait pu être négative."



Avec 10 points en quatre matches, le Standard semble avoir trouvé la bonne carburation. Il engrange les unités. Notamment en raison de sa solidité défensive. "On concède peu de buts (9 en dix rencontres, ndlr). C’est la base du foot. Il faut d’abord une stabilité défensive. Si on concède trop, il faut mettre beaucoup plus de buts. Je suis fier de ce que l’équipe fait".



Aux côtés de Bokadi et Vanhesuden, Nathan Ngoy s’affirme. "Il a encore été impressionnant. Comme la semaine dernière à Louvain. On voit aussi qu’on peut compter sur les remplaçants. Ils montent avec la rage. C’est Isaac Price qui fait la différence, c’est symbolique".



Le début de saison compliqué semble loin, Bodart profite. "C’est incroyable. On joue au foot pour ce genre d’atmosphère. Partout où on va les supporters sont derrière nous. Quand on prend le car et qu’on descend, on sent tout de suite cette ferveur. On n’a qu’une envie : être sur ce terrain et de tout donner. C’est dommage qu’on ne puisse pas enchaîner après ce match parce qu’il va y avoir la trêve (internationale). On affrontera ensuite Anderlecht et Gand".



Si le Standard confirme face à ces équipes qui jouent les premiers rôles, il pourra regarder vers le haut.