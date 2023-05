Arnaud Bodart : "Jouer une compétition européenne avec le Standard, ça me manque"

Ce samedi, le Standard accueillera la Gantoise dans le cadre de la seconde journée de Playoffs 2. Ce premier match à Sclessin sera important pour les Rouches. En cas de victoire, ils prendraient la première place aux Buffalos. Si le coup reste jouable, c’est grâce au nul du week-end passé face au Cercle de Bruges.

Ce 0-0 permet d’ailleurs à Arnaud Bodart d’empocher sa 12e clean sheet de la saison. "Je pense qu’on a pris un bon point au Cercle. C’est toujours un déplacement compliqué vu leur style de jeu. Ça faisait aussi un petit temps que je n’avais plus obtenu de clean sheet. Toutefois, j’aurais préféré une victoire, c’est sûr. On s’est rendu là-bas pour gagner. Sur le terrain, tout ne s’est pas déroulé comme on l’espérait. On n’a pas créé énormément de jeu et c’était une rencontre assez fermée. Mais un nul chez eux et toujours mieux qu’une défaite."

Le gardien du Standard se concentre désormais sur les prochaines rencontres. "On va disputer deux matchs à domicile. On donnera le maximum pour faire un six sur six. C’est notre objectif. Si on veut terminer premier de ces Playoffs, il ne faut pas passer par quatre chemins et être la meilleure équipe. On sait que Gand a quelques points de plus que nous. Il ne faut pas se faire distancer. La rencontre sera capitale car je pense que la première place de ces Playoffs se jouera entre nous et La Gantoise. Après, chaque match est compliqué et tout le monde a son coup à jouer. Six rencontres, c’est peu. Tout est très serré et il n’y a pas une grande marge d’erreur."