Arnaud Bodart fier de la "superbe victoire du Standard" : "J’espère qu’on affichera la même mentalité contre Anderlecht"

Le Standard est parvenu à mettre un terme à la superbe série de 17 matches sans victoire de l'Union Saint-Gilloise samedi soir. Un succès 2-4 difficilement pronosticable alros que les Rouches s'étaient cassés les dents contre Courtrai (0-2) la semaine dernière et se présentaient au Parc Duden sans véritable attaquant de pointe.

"Ça fait beaucoup de bien. Surtout après la prestation de la semaine dernière. Mais malheureusement, ça c'est nous. On manque de cette régularité. C'est ça qui est dommage", a réagi Arnaud Bodart après la rencontre au micro de Vincent Langendries.

"J'ai toujours connu ça au Standard", enchaîne-t-il à propos de la régularité de son équipe. "Cela se répète. A un moment donné, il va falloir trouver cette régularité car dans le sport, c'est ça qui fait la différence."

Souriant, le gardien liégeois s'est ensuite réjoui de la performance des siens. "On a obtenu une superbe victoire contre une super équipe. J'ai vu une belle réaction après le non-match à domicile contre Courtrai. On savait que l'Union était une équipe très offensive. On a joué la contre attaque et on s'est montré très efficace. Cela nous a réussi aujourd'hui", a souri Bodart, déjà gonflé à bloc pour le Clasico de la semaine prochaine contre Anderlecht.

"J'espère qu'on va afficher la même mentalité, qu'on va aller chercher ces trois points là-bas aussi", a lâché Bodart.