Arnaud Bodart et le Standard frustrés par le penalty accordé à Eupen : "C'est compliqué de siffler là-dessus"

Le Standard est revenu bredouille de son déplacement chez le voisin Eupen (2-0). Un coup d'arrêt pour les Liégeois qui restaient sur deux victoires convaincantes. "La frustration est grande" explique le gardien du Standard Arnaud Bodart au micro de notre journaliste Vincent Langendries. "On perd le match mais on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Lorsqu'on était un de moins, on essayait de garder le partage. Mais forcément, il y a de la frustration à cause du penalty."

Le match a effectivement été animé sur le terrain, avec deux exclusions et un penalty concédé pour une faute de main de Nicolas Raskin. "On joue un sport de contact" ajoute le portier liégeois. "On est humain, on a des bras. On ne peut pas toujours défendre avec les mains derrière le dos. Alors oui, la balle touche sa main. Mais si il a ses bras le long de son corps, la balle touche son torse. C'est compliqué de siffler là-dessus. Je pense qu'à un moment le règlement est trop ferme."

pour le Standard, il faudra rapidement tourner la page pour se remobiliser pour le dernier match, la semaine prochaine, avant la Coupe du Monde. "Il reste un match avant la trêve" termine Arnaud Bodart. "On va tout faire pour prendre les trois points et resté collé au haut du classement."