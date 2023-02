Arnaud Bodart dubitatif après le faux pas du Standard : "Ce qui n’a pas marché ? Je ne saurais pas vous dire…"

Prestation loupée dans les grandes largeurs pour le Standard à domicile contre Courtrai. Jamais vraiment entrés dans leur match, les Rouches s’inclinent 0-2 et font du surplace après leur partage sur la pelouse du Cercle. Forcément, après la rencontre, on tentait de trouver des explications à ce non-match.

"Ce qui n’a pas marché aujourd’hui ? Je ne saurais pas vous dire. Je pense que c’était un match avec peu d’occasions d’un côté comme de l’autre. Il y a ce but qui tombe très mal pour nous. Sur le pénalty, je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Après, ça devient compliqué…" avance Arnaud Bodart, au micro d’Eleven Sports.

"Si on a été surpris du match de Courtrai ? Oui et non, quand on joue le maintien, on sait qu’on joue un football un peu plus direct. On a mal commencé, comme trop souvent. On a pris les choses en main par après mais on manque d’efficacité et on ne s’est pas créé assez d’occasions. Il va falloir trouver de la consistance. C’est un peu des up and downs, à chaque fois qu’on peut faire un bon résultat, on perd des points. Le prochain match, c’est contre l’Union, il va falloir relancer la machine. Ce sera très compliqué, surtout là-bas, mais dans le foot tout est possible. On a un gros déplacement à Anderlecht aussi, il va falloir s’arracher. Un message à mes supporters ? Qu’on va continuer à tout donner."