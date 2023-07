Arnaud Bodart déçu : "C’était nettement mieux en 2e mi-temps mais… on ne crée pas grand-chose finalement"

La 1e victoire de la saison attendra pour le Standard. Trop timorés, pas à l’aise sur un synthétique de Saint-Trond qui ne leur a jamais vraiment souri, les Rouches ont concédé une courte défaite au Stayen ce dimanche soir (1-0). Forcément, après la rencontre, c’était avec un léger goût d’inachevé que les joueurs se sont présentés à l’interview d’après-match.

Comme souvent après un match décevant, c’est Arnaud Bodart qui a assumé ses responsabilités en se présentant au micro d’Eleven. Comme un peu tout le monde, le portier liégeois a constaté l’impuissance liégeoise en 1e mi-temps. Mais il tient à retenir la belle réaction des Rouches : "Surtout en 1e mi-temps, on n’a vraiment pas été bons du tout. En 2e mi-temps, on a été mieux mais on ne crée pas grand-chose finalement. Eux ont eu quelques situations sur des centres, Zinho Vanheusden en sauve une belle sur sa ligne. Puis, il y a cette belle frappe… c’est dommage, quand il y a des scénarios comme ça, on doit essayer de maintenir le zéro et au moins revenir avec un point."

Alors, comment expliquer ce revers finalement assez logique au vu de la physionomie ? Manque d’automatismes ? "On a une équipe fort jeune et assez nouvelle. La préparation a été très courte parce qu’on a fini tard, il va falloir un peu de temps que les choses se mettent en place. Les matches amicaux, c’est bien pour le rythme, mais ce ne sont pas des matches de compétition. Il faut reproduire ce qu’on a fait en 2e mi-temps."

Forcément, les regards se braquent vers Carl Hoefkens, le nouvel homme fort des Liégeois. A-t-il su déjà mettre ses principes de jeu en place ? "Les consignes du coach sont claires et le football qu’il veut nous faire jouer est simple… ce que j’adore, en football, ça ne sert à rien de compliquer les choses. Je pense que sur ce qu’on a montré en amicaux, on est prêts, on sait jouer, on respecte ce que le coach demande. En 1e mi-temps, on s’est un peu regardés, dû au synthéthique je pense, mais je pense aussi que c’était nettement mieux en 2e.