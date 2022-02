Arnaud Bodart : "Ça fait mal… On fait un super match contre Malines et on perd"

Après la défaite du Standard à domicile contre Malines (1-2), Arnaud Bodart est venu s’expliquer au micro de la Pro League.

Le gardien liégeois naviguait entre agacement et frustration :"On a fait une des premières mi-temps les plus abouties depuis très longtemps. Les dix premières minutes du match on a été compliquées mais après on a pris l’ascendant, on s’est créé des occasions et on a marqué avant la mi-temps".

Mais après la pause, le Standard a complètement changé de visage : "On s’était dit "les gars, on continue à montrer ce visage en seconde mi-temps", et après 5 minutes, on prend ce goal. Dans la situation où nous sommes, on n’est pas en pleine confiance forcément, et après, on s’est mis à douter".