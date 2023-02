Arnaud Bodart avant le Clasico : "Une suis convaincu que le Standard va livrer une bonne prestation à Anderlecht"

Auteur d’un succès éclatant à l’Union Saint-Gilloise (2-4), le Standard espère poursuivre sur sa lancée ce dimanche à Anderlecht. Un Clasico qui tombe à un moment opportun pour les deux équipes. Les Liégeois, 6es, ne sont plus qu'à 2 points du Top 4 et rêvent toujours des Playoffs 1 alors que les Bruxellois, toujours en lice sur la scène européenne, sont proches du Top 8, synonyme de Playoffs 2. Ce match constitue donc l’affiche de la 27e journée de Pro League. Une rencontre qui ne laisse pas Arnaud Bodart indifférent, lui qui dispute déjà son 8e Clasico. Le gardien de but liégeois apprécie la ferveur et l’engouement que suscite ce match particulier.

Arnaud Bodart, vous allez affronter une équipe anderlechtoise qui vient de se qualifier pour les 1/8es de finale de la Conference League et qui est aussi invaincue depuis 5 matches en championnat. Ce n’est donc plus la même équipe que celle que vous avez rencontrée à Sclessin au mois d'octobre ?

" C’est certain. Anderlecht a changé de visage. Les Bruxellois sont en regain de forme. Je m’attends donc à un match compliqué, qui plus est en déplacement. Même si les Anderlechtois ont dû recourir aux prolongations et aux tirs au but jeudi soir face à Ludogorets, la qualification aura certainement atténué la fatigue. C’est donc une équipe reboostée et en pleine confiance que nous allons affronter ce dimanche. Pour répondre à votre question, Anderlecht est donc plus compétitif. Nous en sommes bien conscients".

Vous l’avez déjà prouvé cette saison, le Standard répond souvent présent aux grands rendez-vous ?

" Bien sûr et cela ne dépend que de nous. Quand on est présent sur le terrain et qu’on affiche la bonne mentalité, on peut battre tout le monde mais je le répète, cela ne dépend que de nous. Je suis bien placé pour en parler (rires)…".

A titre personnel, vous n’aviez jamais battu Anderlecht avant le match-aller. C’est désormais chose faite mais le Standard n’a plus gagné depuis 5 ans à Anderlecht. C’est peut-être le moment de mettre fin à cette série ?

" Tout à fait. On a mis fin à plusieurs séries cette saison et on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Maintenant, on a battu Anderlecht à Sclessin, c’est vrai mais le match n’a malheureusement pu aller à son terme. Cette fois, on voudrait bien l'emporter en déplacement et espérer que le match puisse se terminer. J’ai hâte d’être dimanche et de disputer ce Clasico. C’est pour ça qu’on joue au football, pour des matches comme celui-là, avec ce genre d’ambiance et cette adrénaline qui nous booste sur le terrain. Je suis convaincu qu’on va livrer une bonne prestation à Anderlecht".

Vous ne craignez pas un excès d’euphorie après la victoire à l’Union ?

" Non. En tout cas pas pour l’instant. Je sens toute l’équipe concentrée à 100% et impliquée avant ce Clasico. Maintenant, on verra ça à l’autopsie dimanche mais après l’Union, ce match à Anderlecht vient à point. Il ne doit pas y avoir d’euphorie mais on doit dégager une certaine confiance et aller là-bas avec de bonnes intentions, une bonne mentalité et jouer libérés ".

C'est bien beau d'avoir battu l'Union mais on doit désormais confirmer à Anderlecht

On a souvent pointé le manque de régularité au Standard ces dernières saisons. Avec un Clasico, ce genre de problème ne devrait pas se produire vu la notoriété de l’adversaire ?

" En tout cas, jusqu’à présent, nous avons presque toujours été à la hauteur face aux équipes réputées du championnat. Maintenant, c’est bien beau d’avoir battu l’Union mais cela demande confirmation. On le répète depuis des mois, nous devons être plus réguliers si nous voulons atteindre nos objectifs et participer aux Playoffs. Avec un peu plus de régularité, on pourrait revoir nos ambitions à la hausse. Je trouve regrettable de réussir à battre une équipe du top comme l’Union et de s'incliner lamentablement face à Courtrai. Cela ne dépend donc que de nous puisque nous sommes capables de battre n’importe quelle équipe comme on l’a déjà prouvé cette saison ".

Les Playoffs 1, c’est toujours un objectif réalisable pour le Standard. Vous y croyez dur comme fer ?

" Oui, tout à fait. C’est sûr que nous sommes dans le sillage immédiat de Bruges et de Gand mais à chaque fois qu’on peut réaliser une bonne opération, on passe à côté d’un match clé. C’est vraiment frustrant pour nous et pour nos supporters. C’est pour ça que nous ne devons pas nous préoccuper des résultats des matches de nos concurrents. On doit d’abord se focaliser sur nos matches avec la mentalité que nous avons affichée à l’Union et après cette étape franchie, on pourra, je l’espère, voir plus haut".

Cela veut dire que vous n’allez pas jeter un œil dimanche sur le résultat du match qui opposera précisément Bruges à Gand, vos deux concurrents pour la 4e place ?

" Je n’ai pas envie car je trouve que cela ne servira à rien. Au contraire, cela pourrait nous mettre une pression inutile. Je me souviens que nous avions jeté un œil au classement avant le match contre Courtrai car nous pouvions réaliser la bonne opération du week-end et on sait ce qui est arrivé. Nous sommes passés complètement à côté de notre match. De toute façon, avant de voir les résultats des autres, on doit d’abord prendre des points. C’est la priorité absolue… ".

Ronny Deila a ramené le sourire dans l'équipe

Malgré votre jeune âge, vous faites partie des plus anciens et vous avez déjà connu plusieurs entraîneurs, qu’est-ce que Ronny Deila a de plus que les autres et qu’a-t-il amené au Standard ?

" Je pense qu’il a amené une certaine simplicité dans le football alors qu’on a plutôt tendance à le rendre complexe. C’est vraiment sa force. Ce sont aussi ses connaissances footballistiques et son expérience en tant qu’entraîneur dans les différents clubs où il est passé. Et puis, c'est sa gestion humaine. Tout le monde arrive à l’entraînement de bonne humeur. Ronny Deila met surtout l’accent sur l’aspect humain. On peut dire qu'il a ramené le sourire dans l'équipe et c’est la raison pour laquelle on a tous envie de se dépasser".