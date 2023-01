Arnaud Bodart après la victoire du Standard contre Malines : "Soirée parfaite mais à reproduire".

Le Standard a renoué avec la victoire en Pro League en battant Malines 2-0 mardi soir pour le compte de la 21e journée. Après cinq matches sans succès, les joueurs liégeois confortent ainsi leur place dans le top 8 (ils sont sixièmes), reviennent à un point du top 4 et mettent la pression sur Gand (cinquième avec le même nombre de points que les Liégeois).

Invaincu ce mardi soir face à Malines, le gardien liégeois Arnaud Bodart se réjouit aussi de voir son équipe retrouver une certaine efficacité offensive : "On marque sur phase arrêtée, on sait que c'est un moment-clé dans un match. Ca nous a débloqué la situation" a détaillé le gardien au micro de Pierre Capart. "Je dirais que c'est une soirée parfaite, mais à reproduire. On a un déplacement compliqué à l'Antwerp dimanche, mais si on fait un super résultat je pense qu'on sera repartis. Cette victoire fait vraiment du bien pour la confiance."

Son entraîneur Ronny Deila est du même avis et place cette victoire dans la continuité des matches précédents : "On a eu de bons matches récemment sans réussir à prendre les trois points, mais ce soir on a pu convertir nos occasions et on ne leur a rien donné."

Des points, des jeunes et de la confiance

Même si la pause réservée à la Coupe du monde tronque un peu les chiffres, cela faisait presque 3 mois que le Standard n'avait pas gagné. Ces 3 points récoltés contre Malines sont donc importants à plus d'un titre pour le coach. "C'est important de ressentir à nouveau ce sentiment de victoire après une longue période sans gagner. Ça donne de la confiance. Beaucoup de jeunes arrivent dans l'équipe et font du bon boulot. On est en train de construire et là on gagne, on prend des points, c'est important."

L'entraîneur norvégien pointe aussi la progression chiffrée de son équipe, par rapport au classement et par rapport à la saison dernière : "On est maintenant dans une bonne situation pour le top 8. L'an dernier je pense qu'on avait 34 points en fin de phase classique (ndlr : en fait 36 points) et là on a 34 points après 21 matches. C'est une grosse évolution. J'espère qu'on va continuer à prendre des points et on est déjà tournés vers le week-end."