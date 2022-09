Arnaud Bodart après la surprenante défaite du Standard : "On a eu un gros jour sans"

Le Standard est retombé les pieds sur terre ce vendredi soir. Après 4 victoires consécutives, les Rouches se sont inclinés dans le derby liégeois face à Seraing (0-2).

"Je cherche à comprendre ce qu’il s’est passé", a confié Arnaud Bodart au micro de notre journaliste Eby Brouzakis à l’issue de la rencontre. "On a eu un gros jour sans. On gagne 4 matches de suite. On bat Bruges 3-0. On joue un autre match à domicile face à Seraing et on est absent. On n’a rien montré de bien ce soir. Il va falloir relever la tête la semaine prochaine contre Charleroi".

Les Standardmen auraient-ils pris les Métallos de haut après leur victoire face à Bruges lors de la journée précédente ? "Non je ne pense pas. On était mou, on a raté des passes simples. On n’a pas joué notre jeu habituel. On n’a pas défendu comme il fallait. On n’a pas joué en équipe", a répondu le portier du Standard.

Avant de conclure : "La trêve internationale n’est pas une excuse. Ça fait partie du foot. On a connu un coup d’arrêt aujourd’hui. Ce qui est le plus embêtant c’est la manière dont nous avons perdu ce match. Le match face à Charleroi arrive au bon moment".

Le Standard se rendra au Sporting de Charleroi le dimanche 9 octobre à l’occasion de la 11e journée de Pro League.