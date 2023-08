Arnaud Bodart analyse le partage du Standard dans le choc wallon : "C’est un résultat logique, mais c’est décevant"

Le Standard court toujours après sa première victoire de la saison. Et pourtant, les Rouches pensaient le tenir ce succès, qui plus est dans le choc wallon face à Charleroi mais un penalty de Marco Ilaimaharitra dans le temps additionnel en a décidé autrement.

Forcément, Arnaud Bodart était déçu à l’issue de la rencontre. "C’est un match difficile à expliquer. On a bien commencé puis on a eu un creux. On a concédé cinq ou six corners et on n’arrivait pas à sortir. On arrive à mettre ce but en contre, ce qui est positif. En deuxième mi-temps, il y a du mieux même si on a beaucoup subi. C’est rageant d’encaisser ce but sur la fin".

Un partage finalement logique ? "On n’a pas créé plus que cela. C’est un résultat logique, mais c’est décevant. Quand on mène, même sans être beau et contre le cours du jeu, on veut revenir avec les trois points. Il va falloir donner plus après un bilan d'un point sur neuf".

Le gardien liégeois est conscient que les Rouches ont du travail. "Il va falloir faire plus. La manière, je ne sais pas. Un sur neuf, ce n’est pas suffisant. Défensivement, on est solide mais il va falloir chercher la solution pour aller marquer des goals et ne pas subir à chaque match".

Le numéro 16 est en tout cas favorable à un système à cinq défenseurs. "On a joué comme ça la saison dernière. Ce système nous convient bien mais il va falloir trouver plus de liants". Une saison qui se dessinera avec Bodart entre les perches ? "Bien sûr", conclut le joueur de 25 ans.

Les hommes de Carl Hoefkens recevront le Cercle Bruges samedi prochain.