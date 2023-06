Arnaud Bodart analyse la fin de saison du Standard : "On parle de stabilité mais c’est un éternel recommencement"

Deux points en six matchs. Le Standard de Liège a traversé ces Play-offs sans jamais véritablement. Frustrant après une phase classique pourtant aboutie. Une nouvelle fois ce samedi, les Liégeois ont sombré face à Gand. Un revers qui résume à lui seul la fin de saison des Liégeois. Ce n’est pas Arnaud Bodart qui dira le contraire.

Visiblement très déçu, le portier avait du mal à mettre des mots sur les dernières semaines de son club de cœur. "C’est dommage… Quand on sait d’où on vient… On fait une superbe saison et ce qu’on fait là sur les derniers matchs ternit vraiment le tout" entamait le gardien au micro de Vincent Langendries. Compliqué également de mettre des explications sur cette débâcle collective des dernières semaines. "Le problème c’est que nous avons dit haut et fort que l’objectif c’était les Play-offs. Et une fois que ça a été atteint, on a vu qu’il manquait ce petit objectif supplémentaire pour aller chercher quelque chose, tentait d’expliquer Bodart. Nous n’y avons pas suffisamment cru. En tant que compétiteur on veut toujours se fixer des objectifs et jouer avec des matchs avec enjeu donc c’est dommage de finir comme ça."

Évidemment, un nom revient fréquemment sur les lèvres aux abords de Sclessin. Celui de Ronny Deila, l’ancien entraîneur des Liégeois. "Son départ a quand même perturbé le vestiaire, c’est un coach que tout le monde appréciait. Quand on voit d’où on vient on n’avait pas à rougir de notre saison donc ça nous a fait un coup. On parle de stabilité mais c’est toujours un éternel recommencement" pointait Bodart.

Un nouveau départ imminent d’ailleurs. À voir avec qui sur le banc en bord de Meuse.