Arnaqueurs sur Internet et les proies de la toile

Certaines victimes cherchent à obtenir réparation, d'autres mènent l'enquête dans l'espoir de voir leurs escrocs écroués. A Grenoble, Christine est tombée dans les filets d'un arnaqueur sentimental. Cet homme, qu'elle n'a jamais vu, lui a extorqué 10 000 euros. " Tout ça pour un soi-disant amour qui au final est une belle escroquerie "

Sylvain et Jordan ont quant à eux investi dans une voiture repérée sur un site de vente entre particuliers, ils ont découvert que leurs compteurs avaient été trafiqués. " Cette voiture je l’ai achetée à 165 000 Km et réellement, elle en a 312 000 Je n’y croyais pas, je ne réalisais pas en fait. On ne s’y attend pas, ça nous tombe dessus ! ". Avec une centaine d’autres victimes, il espère obtenir justice au cours d’un procès qui devrait faire date.

Marc est un des rares professionnels du secteur : ce chasseur d’escrocs travaille pour l’une des rares entreprises françaises qui viennent en aide aux victimes de faux placements bancaires." Il y a toujours des traces, des éléments de preuves qui vont se révéler extrêmement importants pour l’enquête ". Il aide Patricia qui a perdu 50 000 euros en croyant investir dans un troupeau de vaches laitières.