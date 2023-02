Arnaques téléphoniques : la zone de police d’Arlon sensibilise via les pharmacies

Comment informer et protéger les personnes les plus vulnérables aux arnaques par téléphone ?

La zone de police d’Arlon-Attert-Habay-Martelange a choisi de lancer une campagne de communication sur un support original : des sachets en papier qui sont distribués dans des pharmacies. Sur ce sachet, on y voit un diable avec un cornet de téléphone en main et ce message : "Un ange peut cacher un démon … Ne divulguez jamais vos infos personnelles ". On y trouve aussi les coordonnées de la police.

Les pharmacies de Stockem, Attert, Habay et Marbehan distribuent ces sachets à message préventif à leurs clients de la tranche ciblée, à savoir essentiellement les personnes âgées.

" La majorité des plaintes que l’on reçoit par rapport à ces arnaques, sont essentiellement les vieilles personnes ", explique Alain Depienne, 1er inspecteur de proximité à la zone de police d’Arlon.

Les personnes plus âgées n’ayant pas nécessairement accès à internet et aux campagnes de prévention de la police, il donc fallu trouver un autre moyen de communication pour les prévenir. " Avec ce sac qui est réutilisable, elles ont le numéro de la police sous les yeux et elles peuvent téléphoner dès qu’elles ont un problème ou simplement un doute. […] Les pharmaciens vont pouvoir choisir à qui ils distribuent les sachets, et ils vont pouvoir discuter avec les personnes.", ajoute Laurence Debacker, inspectrice de proximité à la zone de police d’Arlon.

" On a vraiment une patientèle locale, et on connaît bien nos patients. En ciblant bien les personnes, on voit qu’elles sont d’abord interpellées par le sachet en lui-même et puis cela permet d’ouvrir la discussion, elles sont rassurées de voir que la police peut les aider ", conclut Isabelle Berg, pharmacienne à Marbehan.