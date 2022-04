Arnaques téléphoniques : de faux agents du CPAS de Schaerbeek ciblent des seniors

Une dizaine en une semaine. C’est environ le nombre de seniors qui ont pris contact avec le CPAS de Schaerbeek pour lui expliquer qu’ils ont été sollicités par certains de leurs travailleurs. De faux agents, en réalité, qui demandent aux personnes âgées de vérifier en ligne s’ils ont bien reçu un virement, une prime versée par le centre public d’action sociale avant, sans que les victimes ne s’en rendent compte, de leur soutirer une forte somme à partir leur compte bancaire.

Des arnaques téléphoniques de ce type sont régulièrement rapportées. Sauf qu’ici, les escrocs se font passer pour des travailleurs d’un CPAS. D’où la mise en garde de la présidente de celui de Schaerbeek.

Une fausse prime de 1300 euros

"C'est clair: ce ne sont pas des personnes du CPAS. Ils demandent aux seniors de vérifier s’ils ont bien reçu sur leur compte en banque une prime de 1300 euros, versée prétendument suite aux hausses des tarifs de l’énergie. L’appelant reste alors au téléphone et en indiquant une certaine marche à suivre par Internet, il parvient à soutirer de l’argent aux personnes qui versent alors une certaine somme sur le compte de l’escroc. Une dame nous a appelés ce vendredi matin pour nous signaler qu’elle avait été débitée de 3000 euros", raconte Sophie Querton, présidente.

"C’est certes une problématique et une arnaque fréquente. Ici, la confiance est instaurée lorsque l’appelant s’annonce comme étant du CPAS, institution publique. Alors que le CPAS n’a pas versé de prime en ce sens. De plus, même si c’était le cas, le CPAS ne contactera jamais les bénéficiaires pour leur demander de vérifier par téléphone si une somme d’argent est bien arrivée sur leur compte en banque."

Porter plainte

"Certaines personnes plus âgées font malheureusement vite confiance et tombent dans le panneau", ajoute Sophie Querton. "Elles sont plus vulnérables, plus isolées et donc des proies faciles."

Celle-ci invite toutes les personnes préjudiciées à porter plainte à la police, afin que les auteurs soient interpellés. "Le CPAS, lui, ne peut pas porter plainte étant donné qu’il n’a subi aucun préjudice financier."

Selon la présidente du CPAS de Schaerbeek, des escrocs se feraient également passer en ce moment pour des agents de CPAS d’autres communes.