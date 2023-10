Arnaques de seconde main sur Internet : les conseils de notre experte

1,5 milliard d’euros, c’est ce que pèse le marché de la seconde main en Belgique. Et oui, c’est du lourd. En 2021, on estime même qu’un Belge sur deux a acheté au moins une fois un objet en seconde main. Mais attention, les arnaques sont elles aussi de plus en plus nombreuses. La même année, les belges ont été arnaqués pour plus de 430.000 euros sur les plateformes de seconde main. Avant de foncer tête baissée, il est important de connaître toutes les ficelles. Cette semaine, l’Internet show consacre une émission 100% dédiée à la folie de la seconde main et de toutes ses arnaques.

Comment voir venir ces dangers ?

Cette semaine, l’Internet Show accueille la porte parole de 2ememain.be , d’Aleksandra Vidanosk. Sa mission : nous aider à filtrer toutes ces arnaques.