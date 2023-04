Arnaques aux NFT et placement de produit douteux : la réponse de Kev Adams

Alors que depuis ce dimanche 23 avril, un scandale financier d’envergure impliquant Kev Adams a été révélé par Mediapart, l’acteur a réagi aux accusations qui le concernent sur son compte Twitter.

Ce dimanche 23 avril, Mediapart a révélé les méthodes malhonnêtes employées par Fabien Terf, "un mystérieux homme d’affaires fan de cryptomonnaies et de poker". En mai 2022, celui-ci avait mis sur pied le projet "Plush", qui devait être le premier film d’animation entièrement financé par la vente de NFT. Le public endossait ainsi le rôle de producteur en achetant des images numériques pour un montant de 1250 euros pièce.

Pour donner davantage de crédit à son projet, Fabien Terf avait fait appel à plusieurs personnalités publiques, qui avaient fait la promotion des NFT sur leurs réseaux sociaux. Parmi eux, Kev Adams, qui avait promis à ses abonnés un important retour sur investissement.

Mais près d’un an plus tard, force est de constater que les investisseurs ont été trompés sur la marchandise. Le film n’en est nulle part, et l’argent récolté par Fabien Terf semble bel et bien avoir disparu dans la nature…