Arnaques aux acomptes : la justice carolo veut poursuive avec acharnement les entrepreneurs véreux

Il y a quelque temps, un couple acquiert une vieille grange, dans le nord de la France, avec l’intention de la transformer en habitation. Lui travaille en région carolo et c’est en toute confiance qu’il fait appel à un entrepreneur de Marcinelle pour la réalisation des travaux. Le couple accepte le devis de 80.000 euros pour le chantier et s’acquitte d’un acompte de 40% lors de la signature du devis. L’entrepreneur réclame ensuite 40% supplémentaires 5 jours avant le début des travaux. Ce sont déjà plus de 60.000 euros qui sont déboursés par le couple, sur un montant total de 80.000 euros.

Le chantier débute. Le patron y vient, une fois, deux fois… Mais ensuite, ce ne sont plus que ses ouvriers qui viennent travailler et multiplient les erreurs. Avant que finalement plus personne ne vienne sur le chantier. L’entrepreneur ne répond plus aux appels du couple, dépité.