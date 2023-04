Arnaque sur Vinted: les victimes n’y ont vu que du feu

C’était en février dernier. Elle souhaite vendre quelques vêtements. Elle vient de créer son compte via l’application et quelqu’un vient lui parler pour un vêtement de son dressing. " J’ai photographié un vêtement et très très rapidement, j’ai eu un message, une sorte de pop-up, un chat de quelqu’un qui se disait intéressé par le vêtement ", explique la victime. " Dans la foulée, il y a eu un chat qui me disait que je devais encoder les données bancaires. "

Rien d’étonnant pour Patricia qui doit recevoir de l’argent pour la transaction. La personne est un peu oppressante, mais la victime ne se doute de rien. Elle rentre donc les informations et le code CVC. " J’ai encodé ma carte sur quelque chose qui était vraiment semblable à une identification bancaire habituelle ".

La vie suit son cours jusqu’à un mail reçu quelques jours plus tard. Une transaction frauduleuse a été bloquée par la banque. Les escrocs ont tenté de faire un virement grâce aux informations qu’elles avaient données quelques jours plus tôt. Et c’est là que Patricia se rend compte qu’une première somme de 1401 euros a disparu " vers un compte que je ne connaissais pas ", déplore Patricia. Un nom de compte qui renvoie vers un site de paiement en ligne, " un peu comme Western Union, mais au Nigéria ", raconte Patricia. Et la date de la transaction coïncide avec la création de son compte Vinted.