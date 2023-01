Arnaque sur le web : un faux compte d’Ophélie Fontana vous demande de l’argent

Un faux compte Facebook se faisant passer pour Ophélie Fontana sévit sur les réseaux sociaux. Ce faux compte à son nom vous demande vos informations personnelles pour vous soutirer de l’argent en présentant de faux documents Viva for Life par message privé.

Ophélie Fontana et Viva for Life ne sont pas à l’origine de ces messages. La RTBF a fait supprimer ce compte frauduleux mais d’autres pourraient surgir. Si vous êtes contacté par ce type de profil, ne répondez pas et signalez le compte.

Il s’agit d’une tentative d’hameçonnage (également appelée "phishing") qui consiste à se faire passer pour une personne de confiance dans le but de soutirer des informations personnelles. Pour éviter de vous faire avoir par ce type d’arnaque, vérifiez toujours l’expéditeur du message qui peut être un premier indice (nom mal orthographié, compte Facebook non certifié…). En cas de doute, n’hésitez pas à contacter suspect@safeonweb.be, l’adresse mail du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB).

Pour rappel, voici les seules façons sécurisées de faire un don à Viva for Life, l’opération de solidarité de la RTBF :