Arnaque : des jeunes filles abusées par de faux photographes

C'est une mise en garde qui s'adresse principalement aux jeunes filles âgées entre 15 et 25 ans : de faux photographes sévissent sur les réseaux sociaux. Ils volent l'identité de professionnels pour solliciter l'attention et finissent par réclamer des photos plus intimes. Frédéric Lambert est photographe. Bien connu en région liégeoise, il a déjà été victime d'usurpation d'identité pas moins de 150 fois. "Quelqu'un se fait passer pour deux de mes filles en contactant des jeunes filles sur les réseaux sociaux", explique-t-il. "Il leur demande d'envoyer des photos d'elles en lingerie dans le but d'un casting pour une grosse marque."



Des photos qui peuvent être revendues, postées sur Internet ou utilisées pour faire chanter les victimes. En cas d'arnaque, il est essentiel de garder des preuves. "Il faut faire des captures d'écran des messages avec l'adresse initiale du mail par exemple ainsi que le lien qui est à l'origine de la publication des photos", affirme Olivier Bogaert, commissaire à la Federal Computer Crime Unit. "Avec tous ces documents, il faut se rendre à la zone de police de son domicile et déposer plainte."

En 2021, plus de 11.000 plaintes ont été déposées à la police pour fraude à l'identité.