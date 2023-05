Arnaque à la location à la Côte belge : des vacances gâchées et plusieurs centaines d’euros envolés

Un couple de Musson dans le Luxembourg belge devait passer une semaine à la Côte avec leurs trois enfants. Ils avaient loué leur logement via un groupe privé sur Facebook Messenger. Le couple négocie alors par message, signe un contrat, le renvoie par mail et paie ce qui est demandé. Tout se fait sans contact téléphonique. Puis, arrive le jour où la famille au complet débarque à La Panne. Une fois arrivés à l’adresse renseignée, ils cherchent à obtenir le numéro de GSM de la propriétaire. Sans succès. Pire : cette Christine Ribeiro ne donne plus aucune nouvelle. Ils ont très vite compris que les vacances étaient bel et bien gâchées : "Plus aucune réponse sur Messenger ni par téléphone. J’ai quand même été voir dans le hall d’entrée au niveau des boîtes aux lettres s’il y avait une Ribeiro, puisqu’il était prévu que quelqu’un nous attende sur place. Au fur et à mesure que le temps avance, le stress commence à monter vu que nous n’arrivons à joindre personne. On sent l’arnaque. On se dit toujours que cela n’arrive qu’aux autres mais on est tombé dedans", raconte Stéphanie.

Le séjour à la Côte est raté et, en plus, ils ont été arnaqués de plusieurs centaines d’euros, payés par virement : "J’ai fait trois virements sur trois comptes différents, parce que le dernier virement devait être fait sur le compte du mari sous le prétexte qu’elle séjournait à l’étranger". Au total ils ont perdu 840 euros, y compris la caution de 300 euros. Désespérés, ils ont déposé une plainte à la police. Leur histoire, qui est loin d’être une exception, est une conséquence du manque de contrôle.

Quelques conseils pour éviter ce genre de mésaventure :