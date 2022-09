ARN messager retrouvé dans du lait maternel : "l’inquiétude" de certains anti-vaccins est infondée

Au vu des quantités infimes d’ARNm détectées dans le lait et de sa dégradation dans le système digestif du nourrisson, un effet biologique du vaccin sur le nourrisson est donc extrêmement improbable. En revanche, allaiter son enfant en période de pandémie est non seulement sans-danger, mais hautement recommandé par les experts scientifiques.

Ce sont les conclusions de plusieurs études dont une norvégienne parue en juin 2022 réalisée durant la prédominance des variants Delta puis Omicron, chez plus de 21.000 enfants durant les quatre premiers mois de leur vie. Elle révèle ainsi "un taux de contamination par le coronavirus inférieur chez les nouveau-nés de mère vaccinée par vaccin à ARNm".

Selon la HAS en France, le résultat de cette étude norvégienne "est important puisqu’il suggère un effet protecteur passif du nouveau-né par la vaccination maternelle, alors que ces enfants présentent des infections plus sévères que les enfants plus âgés et qu’il n’existe pas encore de vaccin pour les moins de 5 ans".

Une autre étude parue en juillet 2022 dans la revue Jama Internal Medicines, confirme ces données en précisant que le nombre et la gravité des infections au coronavirus sont moindres (moins de recours aux soins intensifs) chez les nouveau-nés de mères vaccinées avec deux doses.

Selon Muriel Moser, la protection via le lait maternel s’explique effectivement par le fait qu'"une mère immunisée grâce à la vaccination ou à une infection au SARS-COV 2 transmet cette immunité à son enfant via ses anticorps à travers le placenta, le sang du cordon, puis dans le lait".

Par ailleurs, à ce jour, aucune transmission du virus de la Covid-19 par le lait maternel ou l’allaitement n’a été observée, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, qui recommande de continuer à allaiter son enfant même en cas de contraction de la maladie par la mère.