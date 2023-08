Armored Core : tout savoir sur ces combats de robots par les créateurs de Dark Souls et Elden Ring

Lorsque la Xbox 360 est arrivée, plusieurs exclusivités de la PlayStation ont sauté le pas, et Armored Core en faisait partie. Le 4e épisode est sorti en Europe sur la console de Microsoft et sur PS3 en juin 2007. L’occasion pour la série d’essayer de toucher un nouveau public. Surtout que désormais, les affrontements online à 8 étaient possibles. Le gameplay a aussi été repensé pour attirer un maximum de nouveaux joueurs, grâce à des contrôles simplifiés et un rythme de jeu plus rapide. Mais la personnalisation minutieuse des armures a gardé toute sa complexité. Des nouveautés saluées, mais pas assez importantes pour redorer le blason de la série

La fréquence de sortie a également ralenti. Alors que 6 jeux sont sortis entre 2000 et 2006, sans compter deux spin-offs, AC4 n’aura le droit qu’à une seule suite en 2008, qui ajoutera un mode co-op en ligne.

Pour le cinquième jeu, en 2012, et sa suite Verdict Day en 2013, FromSoftware est alors revenu aux sources. Fini les affrontements nerveux, retour aux combats plus lents et plus stratégiques des débuts avec un focus sur le monde online. Mais cette fois encore, les critiques étaient les mêmes : un jeu parfait pour les fans de la série, mais bien trop dense et complexe pour les nouveaux.