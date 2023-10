Armes nucléaires : la Russie songe à la sortie d'un traité international sur l'interdiction des essais nucléaires

Jeudi, lors du forum international de Valdaï, en Russie, Vladimir Poutine avait jugé qu'il n'était "pas nécessaire" de durcir la doctrine nucléaire russe à la lumière de l'assaut russe contre l'Ukraine et des sanctions internationales sans précédent contre Moscou. "J'entends déjà des appels à commencer, par exemple, des essais des armes nucléaires", a-t-il affirmé. "Les États-Unis ont signé un traité approprié sur l'interdiction des essais nucléaires, et la Russie l'a signé. La Russie l'a signé et ratifié, et les États-Unis ont signé, mais n'ont pas ratifié", a-t-il poursuivi. Selon Vladimir Poutine, "théoriquement", la Russie "pourrait retirer son accord pour la ratification" dans ce contexte. Il a aussi affirmé que la Russie était en train d'achever les essais de missiles de nouvelle génération, le Bourevestnik et le Sarmat.