Armes chimiques : l’OIAC échoue à adopter une feuille de route

La Russie avait accusé lundi les Occidentaux de chercher à "politiser" l’organisation notamment dans le dossier syrien. Depuis la Convention sur les armes chimiques, le traité qui interdit l’utilisation d’armes chimiques mis en œuvre en 1997, l’OIAC a détruit 72.118 tonnes de stocks déclarés par des pays du monde entier, soit 99%.

Le régime du président syrien Bashar al-Assad a accepté en 2013 de rejoindre l’organisation et de renoncer à toutes les armes chimiques, à la suite d’une attaque présumée au gaz neurotoxique sarin qui a tué 1400 personnes dans la banlieue de Damas.

Mais le régime syrien a été accusé à plusieurs reprises d’attaques à l’arme chimique depuis lors.

La Russie est membre de l’OIAC et a déclaré ne plus posséder d’arsenal chimique militaire, mais le pays fait face à des pressions pour plus de transparence sur l’utilisation présumée d’armes toxiques.