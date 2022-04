Armes chimiques à Marioupol : "Qu’elles soient utilisées ou non, la peur qu’elles engendrent peut faire fuir les gens"

Et les bombardements d’usines chimiques ?

Dans un communiqué, l’OIAC, l’organisation pour l’interdiction des armes chimiques, mentionne aussi le bombardement d’usines chimiques.

"Une grosse usine dans la région de Soumy a effectivement été touchée, et cela avait créé des émanations d’ammoniac, rappelle Nicolas Gosset. Donc, c’est un usage dérivé, on ne peut pas parler d’une attaque aux armes chimiques, mais de manière indirecte, on vise à créer un dommage qui se rapproche de ce type d’armement."

Joseph Henrotin, politologue spécialiste des questions de défense, se montre plus réservé, au micro de La Première : "Le Donbass est une zone industrielle par excellence. On sait qu’à plusieurs reprises des réservoirs d’acide nitrique ont été touchés dans des combats, c’est problématique parce que cet acide est relativement volatil et qu’il a une vraie toxicité. Mais il n’est pas sûr qu’il s’agisse d’une stratégie, ce qui présuppose une intentionnalité."

Une arme psychologique ?

Plusieurs chercheurs, dont Ben Wakefield, chercheur à la Chatham House (un think tank londonien), soulignent l’importance de l’aspect psychologique des armes chimiques : "L’impact psychologique de la menace des armes chimiques peut avoir un avantage tactique en soi. Qu’elles soient utilisées ou non, la peur qu’elles engendrent peut être utilisée pour faire fuir les gens. Parfois, ça peut être combiné avec l’utilisation d’armes traditionnelles. De peur des armes chimiques, les gens vont quitter leur position, et en fait ils vont se retrouver regroupés dans une seule zone, et alors les armes conventionnelles peuvent être utilisées de manière plus efficace, ce qui est assez terrible."

Pour Dan Kaszeta, chercheur associé au Royal United Services Institute (RUSI), le bruit médiatique engendré par les armes chimiques montre qu’elles sont "plus une arme d’information qu’une arme de champ de bataille".