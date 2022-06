Armes à feu aux USA : des stars questionnent le rôle du cinéma et des séries

La lettre a été diffusée par Brady Campaign, une association qui milite pour une réglementation plus sévère des armes à feu dans le pays de l’Oncle Sam, et, en plus de mettre l’accent sur la limitation de scènes d’enfants avec des armes, explique:

"Les comportements culturels concernant le tabac, l’alcool au volant, le port de la ceinture de sécurité et l’égalité devant le mariage ont tous évolué en partie grâce à l’influence des films et de la télévision. Il est temps de commencer avec les dangers des armes à feu. Nous ne demandons pas à tout le monde d’arrêter de montrer des armes à l’écran. Nous demandons aux scénaristes, aux réalisateurs et aux producteurs de faire attention aux violences par armes à feu montrées à l’écran et à promouvoir la sécurité dans le maniement de ces armes".