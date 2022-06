Armes à feu aux Etats-Unis : le Sénat adopte une loi de limitation d’accès, la Chambre devrait voter le texte ce vendredi

Le projet, adopté par 65 voix contre 33 à la chambre haute et qui a toutes les chances d’être validé à la Chambre des représentants vendredi, reste très en deçà des mesures réclamées par le président Joe Biden, mais il constitue malgré tout une première depuis des décennies et une avancée pour les partisans de la limitation des armes à feu individuelles. Ce vote intervient quelques heures à peine après l’invalidation par la Cour suprême des Etats-Unis – dont la majorité des juges sont conservateurs – des "restrictions" au port d’armes prévues par une loi de l’Etat de New York.