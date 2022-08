Arménie : le bilan de l’explosion sur un marché d’Erevan s’alourdit, la piste de l’attentat exclue

Le bilan de l’explosion d’origine indéterminée qui s’est produite dimanche dans une zone commerciale à Erevan, la capitale de l’Arménie, est monté à sept morts, ont annoncé lundi les autorités de ce pays du Caucase, tout en excluant la piste d’un attentat.

Sept corps ont été extraits des décombres. Plus de 60 personnes ont été blessées, douze sont toujours hospitalisées.

De petits foyers d’incendie et de la fumée étaient toujours visibles sur le site lundi.

Des travaux de déblayage et de sauvetage se poursuivent, et plus de 350 secouristes sont déployés sur les lieux.