Arménie-Azerbaïdjan : Moscou exprime juge "inacceptable" l’installation par Bakou d’un checkpoint sur le corridor de Latchine

Région montagneuse majoritairement peuplée d’Arméniens et ayant fait sécession de l’Azerbaïdjan à l’effondrement de l’Union soviétique, le Haut Karabagh continue d’empoisonner les relations entre Erevan et Bakou. Lundi, Moscou a aussi jugé "préoccupante" l'"augmentation du nombre de violations du cessez-le-feu et d’incidents divers" dans les zones frontalières entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, "qui font régulièrement des victimes des deux côtés". De son côté, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué à la presse que "la Russie poursuit ses efforts de médiation". "La situation n’est pas simple. Elle demande des efforts supplémentaires, et surtout, elle demande aux (deux) pays de comprendre qu’il n’y a pas d’alternative à la mise en œuvre dudit accord" de 2020, a-t-il réclamé.