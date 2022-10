Arménie - Azerbaïdjan : l’autre guerre, où les femmes ne sont pas épargnées

En mars dernier, avant cette escalade de violence, le Parlement européen avait constaté dans une résolution "que l’effacement du patrimoine culturel arménien s’inscrit dans le cadre plus large d’une politique étatique d’arménophobie systématique, de révisionnisme historique et de haine à l’égard des Arméniens promue par les autorités azerbaïdjanaises, notamment à travers une déshumanisation, une glorification de la violence et des revendications territoriales à l’égard de la République d’Arménie, qui menacent la paix et la sécurité dans le Caucase du Sud".

Face à ces allégations de crimes de guerre, Catherine Colonna, ministre des affaires étrangères françaises, a réclamé ce 4 octobre "une enquête impartiale" et appelle "au respect de l’intégrité territoriale de l’Arménie et à un retrait des positions occupées par l’Azerbaïdjan".