Armée belge en Jordanie : sous le regard du roi Philippe, le régiment des forces spéciales montre son savoir-faire à Amman

L’exercice, qui a pour axes la libération d’otages, les actions directes en milieu urbain, la survie, la progression tactique et le combat motorisé s’étale sur trois semaines, entre le sud désertique de la Jordanie et le 'King Abdullah Special Operations Training Center' à Amman. Au total, 500 militaires y participent, avec l’appui de 31 véhicules et deux hélicoptères médicalisés. Le site qui était le théâtre des opérations ce mercredi est assez unique en son genre, a souligné la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Inauguré en 2009, sa réalisation a nécessité plus de 200 millions d’euros. Sur 2,5 kilomètres carrés au milieu d’imposantes falaises, il offre un terrain de jeu idéal pour les forces spéciales, notamment grâce à son village reconstitué tel un décor de cinéma. Sous les yeux du Roi et de son homologue jordanien, les militaires belges ont reconstitué, à balles réelles et à grands coups de grenades explosives, une situation lors de laquelle ils doivent réagir à une attaque impromptue. "Outre la confrontation à des conditions climatiques et de terrain extrêmes, on peut acquérir ici en quelques semaines des compétences qui prendraient plusieurs mois en Belgique grâce à la qualité des infrastructures", relève le commandant Frédéric Linotte. "Le terrain sur lequel on s’entraîne dans le sud de la Jordanie est aussi grand que l’ensemble de nos facilités."