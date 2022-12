Armand Marchant vise son premier podium cette saison : "Je sens que je peux le faire"

Armand Marchant va lancer sa saison 2022-2023 de Coupe du monde de ski alpin lors du slalom de Val d’Isère dimanche. Un nouvel exercice que le Liégeois aborde avec l’ambition de décrocher son premier podium. "Je sens que je peux le faire", a assuré Marchant mardi en conférence de presse.

À Val d’Isère, Marchant retrouvera la piste où il avait signé son meilleur résultat la saison dernière avec une 7e place. Sa meilleure performance en Coupe du monde reste une 5e place à Zagreb en 2020. "Val d’Isère reste particulier car c’est là que j’ai décroché mes premiers points en Coupe du monde et où j’ai signé mon meilleur résultat la saison dernière. Paradoxalement, c’est la piste que j’aime et que j’appréhende le plus. Il y a beaucoup de pente et les sensations ne sont pas toujours bonnes. C’est un vrai défi et je suis très heureux de commencer ici."

Pour cette nouvelle saison, le skieur de Thimister espère décrocher son premier podium en Coupe du monde. "La saison dernière, je me sentais fort mais ma blessure à la cheville m’a perturbé. J’ai travaillé mentalement pour être prêt à m’engager dès la première manche. Je sens que je peux faire un podium. Mon objectif est d’être régulièrement dans les points, pas de faire uniquement des coups d’éclat", a expliqué Marchant.

Après un programme léger en décembre et un mois de janvier chargé avec cinq slaloms en 20 jours, Marchant se concentrera aussi sur les Mondiaux, prévus du 6 au 19 février 2023 à Courchevel, où il participera au slalom et au slalom parallèle. "Il faudra bien gérer le calendrier pour arriver dans les meilleures dispositions. Courchevel, c’est une piste qui me plaît et j’ai déjà fait de nombreuses courses là-bas. J’aurai à cœur de faire une belle performance", a-t-il conclu.