Armand Marchant confiant avant le slalom des Mondiaux : "Y aller all-in pour quelque chose de gros"

Armand Marchant s’est dit "confiant" à l’approche du slalom des Mondiaux de ski alpin à Courchevel au programme ce dimanche. "Les places devant vont être très chères", prévient le skieur belge, auteur d’une superbe 10e place lors de la dernière édition des Mondiaux, à Cortina, en 2021.

S’il se veut optimiste pour le rendez-vous de l’année, le Liégeois de 25 ans n’a pas obtenu les résultats qu’il espérait cet hiver. Son meilleur résultat est une 14e place à Schladming. Il a également réalisé deux Top 20 (2X 17e) alors qu’il s’est loupé sur les autres slaloms de l’hiver. Mais cela ne le démotive pas.

"Je me sens bien, on est sur des championnats du monde. Si tu fais une belle course, ta saison est réussie et personne ne parle de ton début de saison en dent de scie."

A Courchevel, Marchant pense d’ailleurs être dans les meilleures conditions pour performer au mieux. "J’aime la pression des grands évènements", affirme-t-il. "Le ski est là et les conditions sont celles que j’aime, de la glace, une piste béton. C’est également un tracé où il y a énormément de pente, c’est là où j’excelle aussi. Tous les feux sont au vert pour réaliser une belle course", estime-t-il.

Certain de pouvoir rivaliser avec les meilleurs de la discipline ("le niveau est hyper dense, ça se joue à coups de centièmes"), le skieur belge est convaincu que la différence se fera dans l’attitude.

"Je n’ai surtout pas envie de sortir de ces mondiaux avec des regrets, sans avoir pris ma chance pleinement. Je veux être à la bagarre pour aller chercher quelque chose de gros. Oser, c’est le mot clé. Je dois oser y aller all-in pour obtenir un bon résultat. Cela se joue sur l’engagement et la prise de risques."

On saura dimanche après-midi si Marchant aura trouvé le bon équilibre entre prise de risque et efficacité pour obtenir ce beau résultat après lequel il court.