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Le 8/9

"Armand et Marie-Thérèse", la chanson d'amour médiévale de Jean-Luc Fonck

La chanson de Jean-Luc Fonck

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Par Aurélien David

Jean-Luc Fonck a été inspiré par le moyen-âge médiéval. Dans le 8/9, il présente sa chanson Armand et Marie-Thérèse avec les mots du Kidivrai : soleil, chanter, pétillante et saucisson.

Les paroles de la chanson "Armand et Marie-Thérèse" :

IL ETAIT UNE FOIS UN PRINCE CHARMANT

IL ETAIT GRAND IL S’APPELAIT ARMAND

IL GALOPAIT SUR SON BEAU CHEVAL BLANC

A TRAVERS BOIS, SOUS LE SOLEIL, A TRAVERS CHAMPS

IL ETAIT FIANCE A MARIE-THERESE

ELLE N’ETAIT PAS TRES  PETILLANTE  MAIS ELLE ETAIT PRINCESSE

ET PUIS SES PARENTS AVAIENT BEAUCOUP D’ARGENT

ET CA, CA PLAISAIT BIEN A ARMAND

 

DE SON COTE MARIE-THERESE AIMAIT ARMAND

ELLE VOULAIT L’EPOUSER AVOIR BEAUCOUP D’ENFANTS

DE SON COTE ARMAND DISAIT NO STRESS

MARIONS NOUS D’ABORD ET PUIS ON VERRA LE RESTE

LE JOUR DE LA NOCE FUT FIXEE

CE SERAIT AU MOIS D’AOUT A LA FIN DE L’ETE

ON INIVITERAIT DES CHANTEURS POUR  CHANTER

Y’AURAIT DU SAUCISSON A L’AIL A VOLONTE

 

MAIS TOUT NE SE PASSE PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA SE PASSE

MAIS TOUT NE SE VA PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA AILLE

AIE AIE AIE

 

ARMAND A ENTERRE SA VIE DE GARCON

DANS UN ESTAMINET GLAUQUE DE LA REGION

AVEC UNE BANDE DE MAUVAIS GARCONS

Y’AVAIT DES STRIPTEASEUSES AVEC DE GROS…MOLLETS

ILS ONT BU AU MOINS UN TONNEAU DE VIN  CHACUN 

MEME LES CHEVAUX ONT BU COMME DES TROUS

QUAND ILS SONT REPARTIS SUR LE CHEMIN

LE CHEVAL VOYAIT DOUBLE, ARMAND NE VOYAIT PLUS RIEN

 

MAIS TOUT NE SE PASSE PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA SE PASSE

MAIS TOUT NE SE VA PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA AILLE

AIE AIE AIE

 

ARRIVES AU CHATEAU LA PORTE ETAIT FERMEE

ET LE PONT LEVIS ETAIT LEVE

COMME Y’AVAIT PAS DE SONNETTE ILS N’ONT PAS SONNE

MARIE-THERESE EST APPARUE ELLE ETAIT TRES FACHEE

ELLE A DIT : VA T’EN IVROGNE J’AI CHANGE D’AVIS

TU PEUX RETOURNER D’OU TU VIENS

ARMAND A CRIE : SI C’EST COMME CA, TOUT EST FINI

CA M’ARRANGE SUPER  BIEN 

 

ET IL S’EST MARIE AVEC SON CHEVAL !

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