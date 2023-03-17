"Armand et Marie-Thérèse", la chanson d'amour médiévale de Jean-Luc Fonck

Jean-Luc Fonck a été inspiré par le moyen-âge médiéval. Dans le 8/9, il présente sa chanson Armand et Marie-Thérèse avec les mots du Kidivrai : soleil, chanter, pétillante et saucisson.
Les paroles de la chanson "Armand et Marie-Thérèse" :
IL ETAIT UNE FOIS UN PRINCE CHARMANT
IL ETAIT GRAND IL S’APPELAIT ARMAND
IL GALOPAIT SUR SON BEAU CHEVAL BLANC
A TRAVERS BOIS, SOUS LE SOLEIL, A TRAVERS CHAMPS
IL ETAIT FIANCE A MARIE-THERESE
ELLE N’ETAIT PAS TRES PETILLANTE MAIS ELLE ETAIT PRINCESSE
ET PUIS SES PARENTS AVAIENT BEAUCOUP D’ARGENT
ET CA, CA PLAISAIT BIEN A ARMAND
DE SON COTE MARIE-THERESE AIMAIT ARMAND
ELLE VOULAIT L’EPOUSER AVOIR BEAUCOUP D’ENFANTS
DE SON COTE ARMAND DISAIT NO STRESS
MARIONS NOUS D’ABORD ET PUIS ON VERRA LE RESTE
LE JOUR DE LA NOCE FUT FIXEE
CE SERAIT AU MOIS D’AOUT A LA FIN DE L’ETE
ON INIVITERAIT DES CHANTEURS POUR CHANTER
Y’AURAIT DU SAUCISSON A L’AIL A VOLONTE
MAIS TOUT NE SE PASSE PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA SE PASSE
MAIS TOUT NE SE VA PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA AILLE
AIE AIE AIE
ARMAND A ENTERRE SA VIE DE GARCON
DANS UN ESTAMINET GLAUQUE DE LA REGION
AVEC UNE BANDE DE MAUVAIS GARCONS
Y’AVAIT DES STRIPTEASEUSES AVEC DE GROS…MOLLETS
ILS ONT BU AU MOINS UN TONNEAU DE VIN CHACUN
MEME LES CHEVAUX ONT BU COMME DES TROUS
QUAND ILS SONT REPARTIS SUR LE CHEMIN
LE CHEVAL VOYAIT DOUBLE, ARMAND NE VOYAIT PLUS RIEN
MAIS TOUT NE SE PASSE PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA SE PASSE
MAIS TOUT NE SE VA PAS TOUJOURS COMME ON VOUDRAIT QUE CA AILLE
AIE AIE AIE
ARRIVES AU CHATEAU LA PORTE ETAIT FERMEE
ET LE PONT LEVIS ETAIT LEVE
COMME Y’AVAIT PAS DE SONNETTE ILS N’ONT PAS SONNE
MARIE-THERESE EST APPARUE ELLE ETAIT TRES FACHEE
ELLE A DIT : VA T’EN IVROGNE J’AI CHANGE D’AVIS
TU PEUX RETOURNER D’OU TU VIENS
ARMAND A CRIE : SI C’EST COMME CA, TOUT EST FINI
CA M’ARRANGE SUPER BIEN
ET IL S’EST MARIE AVEC SON CHEVAL !