Armand Duplantis : "j’avais peut-être besoin d’une piqûre de rappel pour garder la tête sur les épaules"

Armand Duplantis n’a pas gagné au Mémorial Van Damme. Et c’est une véritable sensation tant le Suédois paraît intouchable ces derniers mois. Le patron du saut à la perche s’est arrêté à 5m81 et a donc été battu par le Philippin Ernest John Obiena (5m91, à trois centimètres de son record personnel établi à Eugene). Le champion olympique et champion du monde n’a pas été à son niveau. Pas besoin de chercher d’excuse. "Tu sens que tu as fait de la m… ça ne fait pas plaisir, ce n’est pas fun. Mais c’est important", dit-il.



"Ça n’a clairement pas été ma meilleure compétition. Cela fait longtemps que je n’ai pas sauté aussi mal. Et je suis déçu que ça arrive ici à Bruxelles, où j’adore sauter. J’aurais pu faire mieux. Je sentais dès le début que je n’avais pas les jambes pour m’attaquer au record du monde, mais j’aurais pu sauter plus haut. Je n’ai simplement pas trouvé le bon rythme dans ma course d’élan. Cela arrive", analyse-t-il au micro de David Bertrand.



Invaincu cette année et très rarement battu ces dernières saisons, "Mondo" n’est pas habitué au goût de la défaite. "Mais cela fait partie du sport. Tu n’es pas toujours à ton meilleur niveau. C’était une journée comme ça pour moi. Tu sens que tu as fait de la m… ça ne fait pas plaisir, ce n’est pas fun. Mais c’est important. Et parfois tu en as besoin. Peut-être que j’avais besoin d’une piqûre de rappel pour garder la tête sur les épaules", souligne Duplantis, qui avait remporté ses 20 derniers concours.



Piqué dans son orgueil, le recordman du monde du saut à la perche, voudra certainement remettre les pendules à l’heure dans quelques jours à Zurich. Rebondir quand on prend une claque, c’est ça aussi être un champion.