Armand Duplantis champion d'Europe à la perche pour la deuxième fois d'affilée

L'inarrêtable Armand Duplantis est seul au monde! Un mois après l'or mondial venu compléter son palmarès, le Suédois, champion olympique en titre, a été sacré champion d'Europe à la perche pour la deuxième fois consécutive, avec un saut à 6,06 m, samedi à Munich.

Dans des conditions fraîches et humides, Duplantis (22 ans) s'est imposé devant l'Allemand Bo Kanda Lita Baehre, qui a plafonné à 5,85 m, et le Norvégien Pal Haugen Lillefosse (5,75 m au premier essai).

Pour Duplantis, ce concours a eu des airs de promenade de santé, avec cinq barres franchies dès sa première tentative, de 5,65 m à 6,06 m, record des Championnats d'Europe, qu'il possédait déjà.

Le jeune Suédois vit un été radieux : il y a un mois, il s'est offert à Eugene l'or mondial en plein air, le seul qui manquait à son brillant palmarès. Et il l'a assorti d'un nouveau record du monde, à 6,21 m.

"Mondo" est désormais champion olympique en titre, champion du monde en titre en plein air et en salle (2022), double champion d'Europe en plein air (2018 et 2022) et champion d'Europe en salle (2021).

Duplantis n'a pas perdu le moindre concours de l'année, aussi bien en plein air qu'en salle. Il en est à seize disputés et gagnés en 2022, dont treize au-dessus des 6 mètres. Sa dernière défaite remonte à la fin du mois d'août 2021 à Lausanne (Suisse).