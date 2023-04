"Armaggedon Time", le film poignant à aller voir cette semaine au cinéma

Parmi les sorties ciné de la semaine, Stanislas Ide recommande particulièrement le film Armageddon Time de James Gray, sur une amitié entre deux enfants que la société oppose.

Le film s’inspire de l’enfance du réalisateur James Gray dans le Brooklin des années 80. C’est un drame poignant et saisissant sur la fin de l’innocence, dans lequel le personnage principal, ami avec un enfant noir, est envoyé dans une autre école.

Très bien joué et intelligent, on retrouve notamment dans ce film Anthony Hopkins dans le rôle du grand-père. Et Anne Hathaway, qui joue la mère du héros, aurait mérité une nomination aux Oscars pour son rôle.