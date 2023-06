Armageddon, le meilleur du pire depuis 25 ans

Pourquoi de si mauvaises critiques alors que cette version de la fin du monde possède pas mal de qualités ! ? Comme la qualité des noms présents au générique. Son réalisateur, c’est Michael Bay, l’homme qui nous a donné "Bad Boys", "The Rock" et la version live action des "Transformers". Son producteur, c’est Jerry Bruckheimer. "Flashdance", "Le flic de Beverly Hills" et "Top Gun", tout ça, c’est lui. C’est dire s’il a le sens de la narration et du spectacle (comme Bay) ! ? Au scénario, nous retrouvons J.J. Abrams (les séries "Alias" et "Lost", le reboot de "Star Trek" et les derniers "Star Wars" - OK mauvaise preuve) et Tony Gilroy (la saga "Jason Bourne" et la série "Andor"). Au casting, nous avons Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Steve Buscemi et Billy Bob Thornton. De la bombe tout ça. Oui en effet c’est explosif, à la Michael Bay. Sa caméra tournoie dans tous les sens, ses ralentis donnent du rythme (étrange, non ! ?), son style est inimitable. Autre style détonnant, autre succès, la chanson signée Aerosmith. "I don’t want to miss a thing" est une balade… certes enlevée mais une balade quand même !