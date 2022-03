Arlon : une vente d’œufs en chocolat contre la mucoviscidose

Vous aimez les petites douceurs ? Sachez que vous avez jusqu’au 5 mars inclus pour commander de délicieux petits œufs en chocolat vendus par les dames du Soroptimist d’Arlon. Les bénéfices de cette opération iront à la recherche contre la mucoviscidose.

Myriam Langohr (Présidente du Soroptimist d’Arlon) : "Nous faisons partie du Soroptimist International, dont le but principal est l’amélioration de la condition des femmes du monde entier. Nous luttons, à l’échelle mondiale pour un meilleur enseignement, des meilleurs soins de santé et la fin de toutes formes de violences. Nous soutenons des projets locaux nationaux et internationaux. Nous avons également un rôle consultatif auprès d’organisations internationales comme l’UNICEF et l’UNESCO".

Des petits œufs en chocolat pour la bonne cause

C’est François Deremiens, un artisan de Prouvy qui fabrique ces petits œufs en chocolat.

"Ces œufs sont vendus au profit de la recherche contre la mucoviscidose via l’asbl "Un Souffle Gaumais ", précise Myriam Langhor. Nous connaissons les membres qui sont venus nous faire une conférence pour nous parler de la mucoviscidose au moment où nous étions en train de préparer la vente des œufs en chocolat. Nous avons alors décidé de leur donner le bénéfice de la vente pour apporter un soutien aux enfants, aux adultes et à leurs familles et récolter des fonds pour la recherche".