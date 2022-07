Arlon : une partie de l’église de Stockem détruite par un incendie

Une cérémonie de funérailles avait lieu dans l’église dans la matinée, avant que l’alerte ne soit donnée. Selon le Parquet du Luxembourg, la cause serait vraisemblablement accidentelle. Les pompiers n’ont retrouvé aucune trace d’accélérant sur place et l’électricité avait été refaite le mois dernier. Le feu pourrait avoir pris au départ d’un encensoir, mais il faudra attendre que le bâtiment soit refroidi et stabilisé pour y accéder et vérifier cette hypothèse. L’étendue des dégâts est relativement importante. Environ un quart de la toiture a été détruit par les flammes. Un des pompiers intervenus sur place a également été victime d’un coup de chaleur.