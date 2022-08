Arlon : triste record d’abandons à la SRPA

Le refuge de la Société Royale des Animaux à Arlon est saturé de chiens et de chats abandonnés par leurs propriétaires. Une situation difficile à gérer au quotidien. Au total, ce sont 130 animaux qui se trouvent à la SRPA et la structure arlonaise est loin d'avoir la plus grosse capacité d'accueil.

La réflexion s’impose

L’adoption d’un animal de compagnie n’a rien d’anodin et il faut absolument être conscient qu’il s’agit d’un nouveau membre de la famille qu’on accueille chez soi et souvent, pour de nombreuses années.