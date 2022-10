Arlon s'engage pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées par la maladie d'Alzheimer

La maladie d'Alzheimer est malheureusement de plus en plus répandue.

Pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées par cette maladie ou par une pathologie apparentée, Arlon vient de rejoindre le réseau des villes Amies Démence. La charte a été signée avec la Ligue Alzheimer ASBL.

En adhérant à la charte, la ville marque son ouverture vers une société plus inclusive pour les malades et leurs proches qui se sentent parfois seuls. L’idée est de multiplier les initiatives, les activités les incluant concrètement.

" Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, nous devons veiller à ce que l'environnement de la personne soit le plus soutenant possible et pas seulement pour le patient mais aussi pour son proche, son aidant et donc la ville et la commune dans laquelle ils vivent font partie de cet environnement. En signant la charte, ces villes et ces communes, comme Arlon aujourd’hui, se mobilisent pour amplifier ce qui existe déjà mais aussi pour être créatif et pour trouver d'autres choses qui pourraient être utiles pour les familles, ça peut être, par exemple, proposer avec des associations sportives, artistiques etc. , des activités pour la personne et pendant ce temps-là, les aidants peuvent vaquer à autre chose ", explique Sabine Henry, présidente de la ligue Alzheimer.

A noter que dans les villes Amies Démence, un agent communal a été formé pour rencontrer, informer et orienter toute personne en demande et ce gratuitement. On les appelle agents " Proxidem ".

Dans la province de Luxembourg, d’autres villes ont déjà signé cette charte des villes Amies Démence : Bastogne, Libin, Libramont, Manhay, Meix-devant-Virton, Marche, Vielsalm, Tenneville et Wellin.