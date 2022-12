Arlon : Ludovic Turbang cède son échevinat à Olivier Waltzing, comme prévu

Du changement au sein du collège communal d’Arlon. Dans les rangs du MR, le 15 décembre prochain, une passation de pouvoir aura lieu au niveau de l’échevinat de l’urbanisme. Ludovic Turbang cédera sa place au conseiller, Olivier Waltzing. Cela avait été décidé après les élections communales de 2018.

Ludovic Turbang nous dresse son bilan après 4 ans d’échevinat : " J’ai un bilan très positif, j’ai eu l’occasion de travailler avec des gens hypercompétents, j’ai eu l’occasion de côtoyer tant des promoteurs, tant des architectes et d’autres responsables au niveau urbanisme. C’étaient vraiment 4 années qui m’ont plongé dans un monde que je ne connaissais absolument pas, un monde dans lequel j’ai dû me former, j’ai dû passer des soirées, des journées, des week-ends à étudier et je tiens surtout à remercier ici l’administration qu’elle soit communale et très souvent régionale, l’administration qui a toujours été présente quand je cherchais de l’info ".

Olivier Waltzing travaillera dans la continuité de son prédécesseur. Et d’ailleurs, l’urbanisme n’est pas la seule compétence qu’il reprend en charge : " Il y a du pain sur la planche. Il reste 2 années à présent pour continuer ce que mon prédécesseur a lancé que ce soit au niveau urbanistique bien sûr mais aussi au niveau informatique, au niveau des mouvements patriotiques, au niveau du personnel communal et des aînés, donc oui, c’est un challenge ! "

Au niveau de l’urbanisme, le nouvel échevin poursuivra notamment le chantier du schéma de développement communal, il s’agit d’une vision à 20 ans sur la ville.