Arlon : les résidents d’un home privés de chauffage pendant plusieurs jours

Les résidents d’une maison de repos arlonaise, la Résidence de la Knippchen, sont privés de chauffage et d’eau chaude depuis le 31 décembre en raison d’un problème technique, rapporte l’Avenir du Luxembourg dans son journal de jeudi. Les techniciens tentent de résoudre le problème, a précisé le président du CPAS.

Plus d’eau chaude, plus de chauffage central. Les 102 résidents de la Résidence de la Knippchen, à Arlon, ont débuté l’année 2023 dans des conditions d’hébergement pour le moins particulières. En cause, un problème technique survenu le 31 décembre ayant entraîné une coupure de l’alimentation au gaz du bâtiment. "Nous sommes sous contrat avec une firme située du côté de Liège pour l’entretien et la maintenance, avec un service de dépannage 24h/24", explique Alain Deworme, président du CPAS d’Arlon, dont dépend la Résidence de la Knippchen. "Un premier technicien est arrivé sur place, mais il n’avait pas l’air de maîtriser son sujet. Il a même provoqué un court-circuit. Une deuxième personne est intervenue quelques jours plus tard, sans parvenir à redémarrer le système. Nous avons ensuite fait venir un électricien qui a constaté qu’il fallait remplacer une pièce défectueuse en raison de la première intervention. Cette pièce n’est plus fabriquée depuis deux ans, mais il est tout de même parvenu à s’en procurer une en Flandre. Elle est arrivée ce jeudi matin. Ils sont occupés à tenter de résoudre problème", poursuit le président du CPAS. En attendant, résidents et membres du personnel composent avec les moyens du bord. Les résidents se lavent avec de l’eau préalablement chauffée tandis que des chaufferettes sont installées un peu partout pour maintenir des températures acceptables dans les bâtiments.