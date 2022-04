Arlon : les fêtes du maitrank seront de retour les 21 et 22 mai

Après deux éditions annulées à cause de la crise sanitaire, la célèbre boisson à base d'aspérule coulera à nouveau dans les rues du chef-lieu les 21 et 22 mai prochains. Les fêtes du maitrank font leur grand retour à Arlon avec toute une programmation chapeautée par la commission des fêtes de la Ville. Les animations seront gratuites, à quelques exceptions près.

Concerts, spectacles, blind-test, voilà ce qui est proposé à l'occasion des fêtes du maitrank, événement majeur du folklore arlonais. Cette année, les animations n'auront pas lieu sur la place Léopold, qui est en travaux, mais au niveau de la rue Paul Reuter et de la place des Chasseurs Ardennais. "Dans toute la zone parvis, hôtel de ville et rue Paul Reuter, on a une accessibilité gratuite", explique Didier Laforge, échevin et président de la commission des fêtes. "Les gens peuvent assister à des concerts, regarder un spectacle de magie, déguster aussi des spécialités des food-trucks. Par contre, à partir du samedi soir à 18h, la place des Chasseurs Ardennais devient un festival à ciel ouvert avec trois concerts dont celui de Mister Cover".

Pour assister à ces concerts, des préventes sont déjà disponibles sur le site www.fetesdumaitrank.be

La commission des fêtes dit avoir fait le choix d'une entrée payante pour des raisons budgétaires. "Le fait de délocaliser les fêtes du maitrank apporte un certain coût et nous devions également prévoir un changement de code au niveau du baromètre sanitaire", poursuit Didier Laforge. "Tout compte fait, on verra ce que l'on fera à l'avenir".

Pour l'accès en voiture en tant que tel, des parkings seront disponibles à proximité des festivités. Les cours d'école des instituts Sainte-Marie et Cardijn-Lorraine seront également ouvertes.