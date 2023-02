Arlon : les commerçants de la rue de Neufchâteau s’unissent pour attirer les clients

A Arlon, les travaux dans la ville n’en finissent pas… A côté de la réalisation du parking place Léopold, la rue de Neufchâteau est aussi en chantier depuis plus d’un an et cela va se prolonger encore quelques mois car la société désignée pour l’exécution de ce chantier est tombée en faillite. Plutôt que de s’apitoyer sur leur sort, les commerçants de la rue de Neufchâteau ont décidé de s’unir pour attirer les clients. Ils ont lancé l’opération « En-chantier de vous accueillir », avec un concours pour gagner des cadeaux. Ecoutez Christelle Prémont et Claude Evrard.