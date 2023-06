Arlon : le prix de vente du domaine de Risque Tout pose question

4 millions d’euros : c’est le possible manque à gagner pour la ville d’Arlon dans le cadre de la vente à la Région wallonne du domaine communal de Risque Tout sur la commune de Viroinval. Le DNF, le département de la Nature et des Forêts a estimé que ces bois et la maison forestière qui s’y trouve valaient 4.597.000 euros. Un montant beaucoup trop bas pour le conseiller d’opposition Jean-Marie Triffaux (Pour vouS) qui exigeait qu’un expert indépendant se penche sur le dossier. Il a finalement été entendu. Une nouvelle expertise a été réalisée et un prix bien plus élevé en est ressorti : 8.618.000 euros, soit une différence d’environ 4 millions.

Suite à cette nouvelle évaluation bien différente de l’initiale, Les autorités arlonaises ont décidé d’interpeller la ministre de tutelle Céline Tellier pour qu’elle accepte de revoir le prix à la hausse. Selon la porte-parole de cette dernière, le dossier sera analysé dès réception du courrier de la commune d’Arlon et du rapport d’expertise privé.

La Ville compte sur cette vente pour réaliser des projets visant à améliorer la biodiversité mais surtout pour aménager des espaces verts et notamment concrétiser le projet du parc de l’Hydrion.